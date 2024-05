Intorno alla tragedia di Casteldaccia (Palermo) dove cinque operai sono morti intossicati dalle esalazioni di idrogeno solforato in un pozzetto della rete fognaria, emergono altre storie drammatiche.

Tra queste, quella di uno dei soccorritori che, durante le operazioni, ha scoperto che tra quei lavoratori senza vita c’era anche un suo cugino, e un altro è invece sopravvissuto.

«Ho coordinato i soccorsi come succede spesso quando devi dare direttive per aiutare chi in momenti drammatici ha bisogno di aiuto. Quello che non ti immagini è che durante le operazioni poi scoprire che tra le vittime ci sono tuoi parenti».

«È stato uno choc – ha aggiunto l’uomo -. Devi cercare di restare lucido e pensare che stai salvando persone che hanno bisogno del tuo aiuto e nello stesso momento hai un nodo in gola che non ti lascia più. L'adrenalina delle lunghe ore passate a cercare di dare il massimo in questi momenti mi ha tenuto in piedi e vigile. Ma a mano a mano che arrivavano notizie da Casteldaccia il mio cuore era pieno di dolore. Purtroppo una delle vittime era mio cugino. Un uomo d'oro, un gran lavoratore, una persona speciale che amava la moglie e i suoi figli. Un operaio specializzato che ha vissuto sempre del suo lavoro». «Dopo che è terminato l'intervento, dopo le prime quattro ore i responsabili mi hanno concesso una pausa. Lì sono crollato nel pianto. È stato davvero difficile. Oggi sono andato a trovare il cugino sopravvissuto e poi la famiglia dell'altro mio familiare vittima di questa ennesima, terribile strage», ha ricordato. «Mio cugino era l'unico sostegno economico della famiglia, usciva tutte le mattine per portare un pezzo di pane a casa. Davvero non è tollerabile che accadano queste cose». «Ogni volta sento dire che deve essere ultima. – ha concluso - Purtroppo non so se sarà così. Una cosa mi sento di dire: non dimenticate chi resta».

