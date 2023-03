Nuovo omicidio a Roma, il terzo nel giro di pochi giorni nella Capitale. Un cinquantunenne è stato ucciso intorno alle 19.30 in via dei Ciceri nel quartiere Torpignattara. La vittima si trovava ferma a un distributore di benzina quando è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Gli aggressori si sono dati alla fuga. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra mobile.

La vittima si chiamava Luigi Finizio e aveva 51 anni. Avrebbe anche precedenti penali.

Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere presenti nella zona tra via dei Ciceri e via degli Angeli. In base a quanto ricostruito i colpi esplosi dai sicari dovrebbero essere almeno cinque. I killer erano a bordo di scooter e sono fuggiti dopo avere fatto fuoco sulla vittima.

© Riproduzione riservata