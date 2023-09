Carol Maltesi fu uccisa con premeditazione, crudeltà e per motivi futili e abietti: il pm di Busto Arsizio (Varese) chiede nel ricorso in appello l'ergastolo per Davide Fontana, condannato a 30 anni per aver ucciso e fatto a pezzi la 26enne l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina (Milano).

L’ergastolo è stato richiesto per via delle aggravanti, anche in primo grado il pm lo aveva chiesto. Lo scorso 20 settembre la Corte d’Assise di Busto Arsizio ha accolto la richiesta di Fontana di essere ammesso alla giustizia riparativa, percorso che non è alternativo all’iter penale.

Carol Maltesi fu assassinata per un preciso motivo: Fontana «non poteva accettare di vivere senza la ragazza che tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 gli aveva comunicato che intendeva lasciare Rescaldina e trasferirsi fra il Veronese, dove risiedeva il figlioletto, e Praga», scriveva il gip di Brescia Angela Corvi nell’ordinanza di convalida del fermo del bancario, reo confesso dell’omicidio della 26enne.

L’ergastolo in primo grado fu negato perché la vittima fu definita «disinibita» mentre lui, «innamorato, si sentì usato».

