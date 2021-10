Il governo non ha “mai escluso” l’ipotesi di obbligo vaccinale nella campagna contro il Covid.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Lo abbiamo già introdotto per alcune categorie e, quindi, valuteremo nelle prossime settimane, in base ai dati, eventualmente se introdurlo per altre fasce ancora”.

Un modo per alzare ancora di più la cifra dei 46 milioni e mezzo di italiani vaccinati, ossia oltre l'86% della popolazione over 12. "La campagna sta continuando, il nostro obiettivo è sfondare la quota dell'86% e andare al 90%", afferma il generale e commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.

TERZE DOSI – Intanto aumenta anche il numero di persone che potrebbero ricevere una terza dose: dopo gli over 60, potrebbe toccare ai cinquantenni, la categoria più numerosa che ha fatto 8,3 milioni di vaccini. Se la terza dose verrà allargata agli over 50 già a novembre e dicembre, il totale delle persone vaccinabili da qui a fine anno sarebbe di 7,6 milioni di persone.

Non solo: secondo il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto alla inaugurazione dell'anno scolastico nel Castello Svevo di Trani, dopo gli 80enni e i più fragili dovrebbero essere gli insegnanti ad avere la priorità assoluta per la terza dose. E il generale Figliuolo gli ha garantito che così sarà.

FARMACIE – Come scrive Federfarma sul suo sito, da nord a sud dell’Italia le farmacie sono pronte a vaccinare le persone contro l'influenza e contro il Covid, anche col terzo richiamo, che già si può prenotare. Ma il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, mette in guardia: "Il sistema delle farmacie e dei medici di famiglia è pronto a farsi carico della somministrazione della terza dose solo se i numeri sono ben diluiti nel tempo e contenuti. Ma se dobbiamo continuare a fare grandi numeri in poco tempo come avvenuto finora, gli hub restano la soluzione migliore: vedo molto difficile che farmacie e medici possano reggere 500mila somministrazioni al giorno".

