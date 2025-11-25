Una coppia sarda in vacanza a Roma, una lite per futili motivi, calci e pugni.

Proprio nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo sono intervenuti in un B&B in via Dandolo, zona Trastevere, in seguito alla richiesta d’aiuto al 112 di una donna di 38 anni.

Era in vacanza con il compagno, entrambi sardi. Una vacanza da incubo perché nella notte, al culmine dell’ennesima lite per futili motivi, lui ha iniziato a picchiarla, colpendola con calci e pugni. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo e lo hanno tratto in arresto per maltrattamenti, conducendolo nel carcere di Rebibbia in attesa dell’udienza di convalida.

La vittima, piena di lividi, è stata portata all’ospedale S. Spirito da un’ambulanza, se la caverà con una prognosi di 21 giorni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata