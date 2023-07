Stava per lanciarsi nel vuoto, dal suo balcone di casa, al terzo piano. Grazie però all’intervento tempestivo e coraggioso della polizia l’anziana donna di 83 anni è stata tratta in salvo. È successo pochi giorni fa nel quartiere San Paolo a Novara: uno dei poliziotti che ha rischiato la vita per evitare la tragedia è di Marrubiu. Si tratta di Luca Sivo.

Fa sapere ciò che è accaduto la questura di Novara attraverso il profilo Facebook. «Grazie al tempestivo intervento dei due equipaggi della Questura, e nello specifico della Squadra Volante, allertata da una vicina di casa, la donna è stata tratta in salvo - si legge nella nota -. I poliziotti, appena hanno realizzato il pericolo non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita».

I due agenti prima hanno instaurato un dialogo con la signora, mentre lei avanzava oltre il balcone gridando più volte ad alta voce il suo intento. Dopo alcuni minuti i poliziotti sono riusciti ad accedere all’appartamento della donna grazie ad una copia delle chiavi in possesso ad una vicina. La signora però, sentiti i rumori alle proprie spalle si voltava e alla vista degli agenti si è lanciata nel vuoto. Senza pensare ai rischi successivi, l'agente ha afferrato la donna per un braccio. Grazie all’ausilio dell’altro poliziotto la donna è stata messa in sicurezza.

Si è complimentato con l’agente di Marrubiu anche il sindaco Luca Corrias: «Voglio congratularmi col concittadino Luca Sivo in servizio a Novara, che si è distinto per un gesto eroico, salvando la vita di un’anziana signora. Marrubiu è orgogliosa di Luca come compaesano e come agente delle Forze dell’Ordine. La sua azione merita di essere celebrata e riconosciuta come esempio di coraggio, umanità e dedizione al dovere. Grazie Luca, continua a ispirarci con la tua bravura e il tuo impegno nel servire gli altri».

