Una bimba di due anni è stata aggredita dal cane di proprietà di un familiare. Morsa all’addome e alle gambe, è in condizioni molto gravi. La nonna, intervenuta per difenderla, è stata anche lei aggredita e ha riportato ferite lievi.

Succede ad Agliana, in provincia di Pistoia. Secondo le prime informazioni le due sarebbero state aggredite da un pitbull di proprietà della compagna dello zio nel giardino di casa. Risulta, dai primi accertamenti, che la compagna dello zio aveva tre cani con sé, ma solo questo pitbull ha attaccato la bambina. La dinamica è in fase di ricostruzione, così come le cause dell'attacco. L’animale è stato messo sotto sequestro.

Sul posto sono intervenuti il 118 (che ha fatto arrivare l’elicottero), i carabinieri e la polizia municipale. La piccola è stata portata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in condizioni gravissime, la nonna è in ospedale al San Jacopo di Pistoia ma non sarebbe in pericolo di vita. Soccorsa dal 118 anche la madre della bimba, che ha accusato un malore.

(Unioneonline)

