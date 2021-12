Una donna no vax di 59 anni è morta ieri all’ospedale di Livorno, dove era stata ricoverata dopo aver contratto il Covid.

Letizia, non vaccinata residente nel Livornese, era finita in ospedale una ventina di giorni fa. Dopo un primo accesso al pronto soccorso di Cecina, vista la positività e la condizione clinica era stata trasferita al reparto Covid dell’ospedale di Livorno, poi in malattie infettive.

Lì ha rifiutato ogni tipologia di cura proposta dai medici. In particolare ha rifiutato il ricovero in terapia intensiva, dove i medici l’avrebbero voluta portare in seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute: “Non voglio essere intubata”, ripeteva ai dottori.

La 59enne non aveva patologie pregresse, se curata si sarebbe potuta salvare sostengono i medici.

(Unioneonline/L)

