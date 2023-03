Marito e moglie sono stati travolti dal loro Suv, parcheggiato nel cortile di casa. La donna è morta, l’uomo è rimasto ferito.

La tragedia è avvenuta a Monte Cremasco (Cremona). La coppia era scesa dal mezzo, sembra senza aver azionato il freno a mano. Il Suv li ha investiti prendendo velocità sulla discesa che porta al garage.

Milena Moretti, 70 anni, è apparsa subito in gravi condizioni: è stata schiacciata contro un muro dalla Jeep Limited. Trasferita in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, è morta dopo poche ore. Il marito, 73 anni, è stato urtato solo di striscio e ha riportato alcuni traumi.

Su quanto accaduto ora indagano i carabinieri: attendono di poter raccogliere la testimonianza dell’uomo per chiarire chi fosse alla guida e chi abbia parcheggiato il Suv e resta da capire se il freno a mano non abbia funzionato perché non azionato, e quindi per una distrazione poi rivelatasi fatale, o invece per un guasto meccanico.

