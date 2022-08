Non accettava la relazione della figlia con una donna e ha accoltellato entrambe. Prima di colpirle ha urlato loro: “Fare 30 anni di carcere: volete morire insieme? È arrivato il momento”.

La storia arriva da Salerno ed è stata denunciata da una delle vittime ai carabinieri di Crotone.

Francesca e Immacolata, 39 anni di Crotone la prima, 23 anni della provincia di Napoli la seconda, erano arrivate all'inizio del mese a Salerno per lavorare in un negozio. Qui hanno soggiornato a casa di una parente di Immacolata, dove è poi avvenuta l’aggressione che ha avuto come conseguenza qualche ferita ma le due donne sono riuscite a scappare. “Fino alle 5 del mattino però mio padre ci ha inseguite e minacciate. Abbiamo chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti accompagnandoci nel nostro domicilio di Salerno per fare le valigie e tornare poi a Crotone in sicurezza. Lui ad oggi nega tutto, ma abbiamo le prove di quello che ha fatto", ha raccontato la 23enne.

I sanitari hanno refertato sul corpo escoriazioni e ferite da arma da taglio. La loro relazione va avanti da più di un anno.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata