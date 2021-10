Dopo sette giorni è stato sgomberato il presidio dei no Green pass al varco Etiopia del porto di Genova, seguito a quello “principale” di Trieste.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato accolto in modo pacifico dai manifestanti: una trentina quelli presenti alle prime luci dell’alba. Per mantenere viva la protesta anche durante la notte, avevano allestito un campo base con tende e camper in cui dormire, una cucina e una cambusa.

La protesta da giorni non creava disagi all'operatività del porto ed era diventata ormai simbolica. Anche durante il periodo più “caldo”, con presidi e blocchi stradali e ai varchi portuali, compreso quello davanti al terminal Psa di Prà, il più grande del porto di Genova, lo scalo ha sempre mantenuto l'operatività.

Dai circa mille manifestanti di partenza, ieri il numero era sceso a cento.

