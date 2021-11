Tornano in piazza, anche in Sardegna, i contestatori del Green Pass. E lo faranno dopo le misure adottate dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che, tramite una circolare ad hoc, ha disposto l’interdizione ai cortei delle “zone sensibili”.

Ma i comitati si stanno comunque organizzando e in numerose città anche sabato prossimo andrà in scena la contestazione al certificato verde Covid.

A Cagliari l'iniziativa “No green pass” sarà organizzata in piazza Garibaldi: è stata autorizzata ma il prefetto Gianfranco Tomao ha spiegato che ci saranno “attenti controlli” da parte delle forze dell’ordine per evitare assembramenti o problemi.

“Sin quando le manifestazioni si svolgeranno in maniera ordinata e civile, come è successo fino ad oggi, troveranno in me un convinto assertore della libertà di manifestare: l'importante è avere rispetto degli altri cittadini", ha spiegato Tomao.

Per quanto riguarda le altre città italiane, a Gorizia il corteo “No green pass” in programma sabato potrà svolgersi per soli 200 metri, dalla stazione al parco della Rimembranza.

A Padova niente cortei - è la decisione del Comitato - nel centro storico, mentre il sindaco Sergio Giordani ha firmato un'ordinanza che impone per le manifestazioni l'obbligo di mascherina e il distanziamento.

A Trieste il prefetto aveva già vietato nei giorni scorsi la concessione di piazza Unità d'Italia.

A Milano saranno individuate zone sensibili da chiudere al corteo, a cominciare dal cosiddetto “Quadrilatero della moda”.

A Roma si pensa di chiudere piazza del Popolo, per autorizzare la manifestazione no pass al Circo Massimo.

Dal canto proprio, i promotori delle proteste parlano di "restrizioni illegittime". E critiche alla circolare di La Morgese sono arrivate anche dal segretario della Lega Matteo Salvini (“Più che vietare i cortei preferirei un ministro dell'Interno che vietasse gli sbarchi") e dalla leader di FdI, Giorgia Meloni, secondo cui "il diritto di manifestare debba essere sempre garantito: le regole valgano per tutti, anche quando si ammassano migliaia di persone per manifestare per il ddl Zan".

