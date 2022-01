Tragica scoperta in provincia di Biella.

Un contadino ha trovato, lungo una strada sterrata, i corpi di un uomo e una donna all’interno di una macchina, ferma lungo la strada che corre parallela alla Biella-Cossato, poco lontano dall'uscita di Castelletto Cervo.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno operando sul posto, si tratterebbe di omicidio-suicidio.

I due, entrambi sui settant’anni, vivevano insieme. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato lui a sparare a lei con una pistola per poi togliersi la vita con la stessa arma.

Sempre in Piemonte, appena una settimana fa, un episodio simile. Lo scorso 18 gennaio, all'interno di un'auto parcheggiata in un cascinale di Strambino, nel Torinese, vennero trovati i cadaveri di una coppia di 71 e 64 anni. Un gesto disperato, secondo quanto appurato dai militari dell'Arma, per mettere fine alle sofferenze della donna, malata da tempo.

(Unioneonline/D)

