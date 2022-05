In Italia resta l’obbligo di indossare la mascherina in aereo anche dopo il 16 maggio, data in cui secondo le linee guida di Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e Aesa (Agenzia europea per la sicurezza aerea) lo facciano decadere proprio a partire da quella data.

“Se gli Stati di partenza o destinazione – si legge infatti nelle linee guida – richiedono l’uso di mascherine nei trasporti pubblici, gli operatori aerei dovrebbero richiedere a passeggeri ed equipaggio di indossare la mascherina anche oltre il 16 maggio”. Negli altri casi l'utilizzo del dispositivo va solo “raccomandato” e “incoraggiato”.

In Italia l’ordinanza prevede che l’obbligo sui mezzi di trasporto, aerei compresi, permanga fino al 15 giugno. Dunque negli aerei che partono o arrivano nel nostro Paese il dispositivo va indossato almeno per un altro mese.

Le linee guida europee prevedono solo di “incoraggiare” l’utilizzo di Ffp2 e di raccomandarle fortemente alle persone ad alto rischio di Covid grave e a quelle con sintomi respiratori come tosse o starnuti.

