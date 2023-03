Nascondeva in una cassapanca il corpo della madre, morta a 90 anni, per incassare la pensione.

Ritrovamento choc all’interno di una villetta di Paderno Dugnano, nel Milanese. Il cadavere dell’anziana donna era mummificato, chiuso in un enorme involucro di cellophane e custodito in una cassapanca chiusa con del nastro adesivo.

I carabinieri ci sono arrivati in seguito al decesso della figlia, donna di 64 anni che aveva nascosto a lungo il cadavere per continuare a riscuotere la pensione della madre. I militari sono entrati nell’appartamento, pieno di oggetti e in precarie condizioni igieniche, hanno scoperto prima il corpo della 64enne.

Chiedendo informazioni ai vicini, hanno saputo che la donna aveva una madre che fino a qualche mese fa viveva con lei, prima di “sparire”. Portata in una casa di riposo in Veneto, aveva detto la figlia. Ma i carabinieri, una volta accertato che l’anziana non era in nessuna struttura simile, hanno deciso di effettuare un secondo sopralluogo nella casa di Paderno, notando la cassapanca e il cadavere mummificato della novantenne.

L’assegno mensile della pensione veniva accreditato ancora sul conto della 90enne, mai chiuso, e a cui la figlia aveva accesso.

