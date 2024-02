Tragedia sfiorata all'alba, nel quartiere Vomero di Napoli, dove due vetture, una parcheggiata e un'altra in transito, sono state inghiottite da una voragine che si è aperta nella zona di san Martino, precisamente al civico 63 di in via Morghen.

L’episodio attorno alle cinque, e forse proprio l’ora presta ha evitato che le conseguenze del crollo potessero essere peggiori.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con polizia locale, i vigili del fuoco, 118 e protezione civile. Secondo le prime notizie solo lievi ferite e un grosso spavento per i passeggeri della vettura in transito, che sono riusciti a uscire autonomamente dall'auto.

La zona è stata transennata, con venti famiglie evacuate da un edificio vicino.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata