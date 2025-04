Passeggeri imbragati e fatti scendere uno alla volta dalla cabina della funivia sospesa nel vuoto, per fortuna a poca distanza dal suolo.

È questa la procedura adottata per far scendere le sedici persone bloccate per oltre un’ora lungo la funivia del Faito, ferma a ridosso della stazione della Circumvesuviana di Castellammare di Stabia, dove un cavo è caduto sulla sottostante linea aerea della ferrovia.

In seguito al guasto, il sistema di sicurezza ha bloccato le cabine e sono iniziate le operazioni per soccorrere i passeggeri.

A postare le immagini del salvataggio, con i passeggeri che vengono calati con una corda dalla cabina, è stato proprio il presidente dell'Ente Autonomo Volturno (Eav) che gestisce l'impianto.

La prefettura di Napoli ha coordinato le operazioni di soccorso.

