Tragedia a Poggiomarino, in provincia di Napoli.

Un calciatore di 29 anni è morto mentre disputava una partita organizzata per ricordare il fratello deceduto alcuni anni fa.

Il giovane, Giuseppe Perrino, cresciuto nelle giovanili del Parma e poi attivo nelle serie minori tra Campania e Calabria, era sul campo nel corso di un memorial per il fratello Rocco, morto nel 2018 a 24 anni mentre si stava allenando in bicicletta.

A un tratto il drammatico destino: Giuseppe ha avuto un malore fatale e si è accasciato a terra. Sul posto - il Centro Sportivo Football "Cangianiello" - sono intervenuti i carabinieri e per i soccorsi il personale del 118, che non ha potuto fare nulla per salvarlo.

La salma è stata sequestrata e portata nell'obitorio di Castellammare di Stabia per l'esame autoptico, come disposto dall'autorità giudiziaria.

