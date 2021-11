Due comuni del Cilento sono sotto choc per la morte di Antonietta Delli Santi, 26 anni, che ha perso la vita a causa del Covid dopo un’agonia durata mesi e dopo aver partirito la sua seconda figlia, nata prematura a sole 24 settimane e morta anche lei lo scorso settembre.

La giovane donna, originaria di Montano Antilia ma domiciliata ad Ascea, non si era vaccinata. Ad agosto è risultata positiva al virus mentre era in attesa della sua seconda bimba. La piccola Sharon a causa dell’infezione è nata prematuramente dopo Ferragosto ed è stata subito trasferita in terapia intensiva, dove il suo cuoricino ha smesso di battere il 9 settembre.

E oggi, a distanza di oltre due mesi, anche Mamma Antonietta ha perso la vita nel reparto di terapia intensiva del Federico II di Napoli. Nel frattempo si era negativizzata, ma erano troppo gravi le conseguenze lasciata dall’infezione ai suoi polmoni.

Come tante mamme in gestazione Antonietta aveva deciso di non vaccinarsi, scelta rivelatasi fatale.

E a tal proposito è intervenuto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Qualche ora fa è morta una giovane mamma ricoverata a Napoli quasi due mesi fa per Covid”, ha detto, ricordando anche la morte della bambina appena nata. "Questi episodi drammatici ci ricordano che quando parliamo di Covid non bisogna mai banalizzare. Oggi registriamo un’aggressività del virus anche per le fasce più giovani, credo sia un dovere di civiltà completare la campagna di vaccinazione”.

(Unioneonline/L)

