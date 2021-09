Eitan Biran, il bimbo israeliano di 6 anni unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone in cui sono morti anche i genitori e il fratellino, sarebbe stato "rapito" dal nonno materno e portato in Israele.

Lo denuncia la zia, sorella del papà, Aya Biran Nirko: “Non è stato riportato all'orario stabilito dopo un incontro con i famigliari della mamma", spiegano i legali.

"Siamo sconvolti e increduli che siano arrivati a tanto", ha detto l'avvocato Armando Sibari mentre il capo della comunità ebraica di Milano, Milo Hasbani, "conferma" che il piccolo "è arrivato in Israele".

Il bimbo da mesi è conteso tra la famiglia materna residente in Israele e la zia paterna che vive a Pavia e ha la sua tutela su decisione in prima istanza del tribunale dei minori di Torino. Per la famiglia della madre però il bimbo non ha alcun legame con quella del padre, è addirittura “in ostaggio”. Aveva anche chiesto l’adozione affinché Eitan crescesse in Israele "così come avrebbe voluto sua madre".

Per ora comunque era stato disposto che la famiglia materna potesse vedere il bambino due volte alla settimana, per due ore e mezzo ciascuna. Ma ieri è successo qualcosa.

LA DINAMICA – Secondo la ricostruzione della tv israeliana Kan, Eitan avrebbe lasciato la casa a Pavia con il nonno ieri mattina.

Ma all’orario stabilito per il ritorno, dei due nessuna traccia. La zia allarmata ha cominciato a chiamare il nonno del bimbo, che dopo ore le ha inviato un messaggio inequivocabile: "Eitan è tornato a casa" in Israele. Un viaggio reso possibile dal fatto che il nonno "continuava ad avere il passaporto israeliano del bambino, in contrasto con quanto disposto da un giudice italiano".

La donna ha quindi presentato una denuncia alla polizia italiana affermando che "il bambino è stato rapito dal nonno", racconta la tv israeliana. Una vicenda dai contorni tutti da chiarire anche in Israele dove il ministero degli Esteri ha fatto sapere che "sta verificando la fondatezza delle informazioni".

