Ha iniziato a mangiare Eitan, il bambino di cinque anni unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone di domenica scorsa.

È quanto si apprende dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove il piccolo è ricoverato.

"Le condizioni di Eitan - fanno sapere dal nosocomio - sono in significativo miglioramento ma la prognosi rimane riservata. Per la prima volta ha cominciato a mangiare alimenti morbidi e leggeri".

Per ora il bimbo rimane ricoverato in Rianimazione per precauzione, ma se non ci saranno complicazioni nei prossimi giorni verrà sciolta la prognosi.

Accanto a sé ha sempre la zia Aya e la nonna arrivata da Israele nei giorni scorsi.

