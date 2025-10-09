È morto ieri sera, all’età di 77 anni, Paolo Sottocorona, storico meteorologo e volto di La7.

«Per anni ha accompagnato i telespettatori con le sue previsioni puntuali e il suo stile pacato, diventando una presenza familiare e rassicurante», scrive La7 sui suoi profili social.

Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel ‘72 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Prima addetto dell’Ufficio Meteorologico dell'aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia.

«Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona», ha scritto su Facebook il direttore del TgLa7 Enrico Mentana.

Ha collaborato con la Rai e Telemontecarlo. Dal 2002 era in La7 per le previsioni del tempo, in onda ogni mattina dopo la rassegna stampa alle 7.32 e al termine del TG alle 7.55, e durante la mattinata all'interno di Coffee Break alle 10.30 e L'Aria che tira alle 13.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata