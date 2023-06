È morta all’improvviso Flavia Franzoni, moglie dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi.

«Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni», si legge in una nota dell’ufficio stampa dell’ex leader del centrosinistra, unico che può vantare di aver sconfitto due volte Silvio Berlusconi alle elezioni politiche.

La donna è morta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Stavano facendo un cammino a piedi, ieri sera avevano dormito a Gubbio e oggi erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi è caduta all'improvviso, forse a causa di un malore.

Tra i primi a commentare la notizia c’è Pier Ferdinando Casini: «Attonito nell'apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz'altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita».

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da Elly Schlein, Pierluigi Bersani, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Luca Zaia.

