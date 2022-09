La tragedia del Moby Prince – il traghetto che il 10 aprile del 1991 nella rada del porto livornese entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo provocando la morte di 140 persone tra cui 26 sardi - fu provocata da una terza nave.

È la clamorosa conclusione della relazione approvata all'unanimità dai commissari dopo poco più di un anno di lavoro, iniziato il 13 luglio 2021, sulla più grande catastrofe della marineria civile italiana.

“La Moby Prince - ha detto Andrea Romano, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta – è andata a collidere con la petroliera Agip Abruzzo per colpa della presenza di una terza nave comparsa improvvisamente davanti al traghetto che provocò una virata a sinistra che ha poi determinato l'incidente. Purtroppo questa nave non è ancora stata identificata con certezza".

Si tratterebbe di un peschereccio d’altura somalo trasformato in nave da trasporto, entrato in rotta con il traghetto della Navarma partito da Livorno per raggiungere Olbia con 141 persone a bordo. Il Moby Prince a quel punto fu costretto a una manovra d'emergenza che lo fece finire contro la petroliera Agip facendo scoppiare il devastante incendio. Le condizioni di visibilità la sera della collisione erano “buone, se non ottime, con vento di brezza e mare calmo” ma “il black out a bordo della petroliera pochi minuti prima della tragica collisione la rese invisibile davanti agli occhi del comando del traghetto Moby Prince".

Non solo, dalle indagini è emerso che la stessa petroliera era in una posizione irregolare: “Abbiamo accertato - ha detto ancora Romano – senza ombra di dubbio, grazie a studi scientifici eseguiti in modo approfondito che la petroliera Agip Abruzzo, contro la quale andrò a collidere il traghetto Moby Prince, si trovava ancorata in rada in una zona dove invece c'era il divieto di ancoraggio".

L'esplosione "si produsse subito dopo la collisione ma non abbiamo ancora risposte esaustive sulla presenza di tracce contaminate trovate a bordo per le quali sarebbero serviti ulteriori accertamenti che però non abbiamo potuto fare perché abbiamo terminato le indagini con la fine della legislatura in vista delle prossime elezioni".

(Unioneonline/D)

