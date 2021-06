Non è mai troppo tardi per far valere il proprio onore. Deve aver pensato questo un 75enne che ha minacciato con una pistola un 72enne, suo vecchio conoscente, per “regolare” una questione cominciata nel 1987. L’ultimo atto è avvenuto venerdì al cimitero di Giussano (Monza) ma tutto era cominciato 34 anni fa: all’epoca la moglie del più giovane – entrambi sono di origine calabrese – lo aveva lasciato per il 75enne e l’ex marito aveva sparato al rivale dei colpi di pistola, ferendolo gravemente. Era stato arrestato per tentato omicidio.

Trascorsi decenni, il 75enne ha deciso di vendicare il proprio onore e ha minacciato il 72enne con una pistola semiautomatica calibro 6x35 con matricola abrasa dopo un litigio avvenuto al cimitero.

Sono state alcune persone presenti a chiamare i carabinieri, che sono quindi intervenuti evitando il peggio.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata