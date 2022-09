Minacciava di voler incendiare la casa dei genitori dell’ex compagna e lei, già vittima di stalking, ha chiamato la polizia. Gli agenti sono riusciti a sorprendere l’uomo nei dintorni dell’abitazione, aveva con sé una tanica da 5 litri di benzina, una mazza da baseball e un accendino: l’hanno arrestato.

La vicenda arriva da Asti. Già da qualche tempo lo stalker, noto alle forze dell’ordine, si rendeva protagonista di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata e lei, ostaggio della paura, era stata costretta ad allontanarsi dalla sua residenza senza però denunciare nulla.

Nei giorni scorsi lui l’ha chiamata al telefono, ha minacciato di voler appiccare un incendio alla casa dei genitori della giovane. È stato a quel punto che la vittima ha avvisato il 112 e la sala operativa della Questura ha mandato immediatamente sul posto una pattuglia. In quel momento è arrivato lo stalker: aveva una mazza di legno di circa 40 centimetri, una tanica piena di benzina e un accendino; tutto il materiale è stato sequestrato, lui arrestato. In suo possesso sono state recuperate, nel corso delle perquisizioni, numerose munizioni per arma corta e 3 piante di marijuana.

Pochi giorni prima, preso da un raptus di gelosia a seguito della decisione della donna di lasciarlo, aveva costretto la ex a salire a bordo della sua auto minacciando gesti anticonservativi, brandendo un coltello, distruggendole il cellulare e gli occhiali fino ad arrivare a tagliare le gomme di due macchine di proprietà dei genitori, sperando così di convincerla a tornare sui suoi passi.

Ora l’uomo è in carcere, l’arresto è stato convalidato.

