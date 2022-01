Per una notte intera ha pensato a come spendere e investire quel vero e proprio tesoro che gli avrebbe cambiato la vita: una delle sue giocate al Superenalotto si era rivelata vincente, il montepremi da 136 milioni di euro sarebbe stato presto suo.

Una gioia incontenibile che però non aveva fatto i conti con una triste realtà: un errore del giornale. Sì, perché i numeri pubblicati da un quotidiano erano sbagliati.

È la storia di Francesco Ventresca, 83enne ambulante di frutta e verdura con un banco al mercato di Sulmona, in provincia de L’Aquila. L’anziano aveva giocato spendendo 7,50 euro, alla sera – dovendosi alzare presto il giorno successivo – non aveva seguito l’estrazione ma al mattino aveva acquistato il giornale per poi confrontare le sue schedine. Alla fine della giornata di lavoro ha controllato: aveva vinto 136 milioni e 300mila euro. Peccato che, una volta andato alla ricevitoria, è arrivata la doccia fredda. I numeri pubblicati erano sbagliati, così come il montepremi.

Ora sta pensando di consultare un avvocato per chiedere eventuali danni.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata