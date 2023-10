Paura questo pomeriggio nel cuore di Milano dove un uomo, con il Corano in mano e una tunica indosso, ha aggredito tre persone. Una è stata ferita in maniera lieve al volto. Si sarebbe scagliato sui passanti all’urlo di «Allah Akbar», come hanno riferito dei testimoni, ma le dichiarazioni devono ancora essere vagliate dalle Forze dell’ordine.

È accaduto intorno alle 14.30 in fondo a viale Monza. La Polizia di Stato, dopo l’intervento di due volanti, ha fermato l’uomo. In evidente stato di alterazione, non ancora identificato, è stato trasportato al Policlinico per accertamenti.

Il ferito, un 44enne ecuadoriano, è stato invece portato all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano) in codice verde. Secondo quanto riferito dalla Questura, quanto accaduto non avrebbe alcun legame con la manifestazione pro Palestina che si è appena conclusa nel capoluogo lombardo.

(Unioneonline/v.f.)

