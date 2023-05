Una donna trans avrebbe provato a importunare dei bambini all’ingresso di una scuola. Così 4 agenti, giunti sul posto, avrebbero provato a bloccarla con manganellate e spray al peperoncino.

È successo stamattina a Milano. Il video dell’accaduto, girato da un gruppo di studenti dell’Università Bocconi, mostra solo la parte finale dell'intervento dei vigili. Il filmato, caricato sul web, ha scatenato l’ira e la preoccupazione degli utenti.

Secondo quanto riferito da Daniele Vincini del sindacato Sulpl, i poliziotti sono stati chiamati alle 8.15 dai genitori di una scuola perché la donna, in parte svestita, stava importunando i bimbi all'ingresso e urlava di avere l’Aids. Qui gli uomini della Locale «sono riusciti a metterla, con fatica, sull'auto con cella di contenimento, dove ha iniziato a dare testate e s'è finta svenuta. Quando gli agenti hanno fatto i controlli li ha aggrediti» per scappare. E poi è stata bloccata.

«Mi sembra un fatto veramente grave», il commento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. «Non è certo una bella immagine anzi è un fatto grave. Però per potere formalmente intervenire è necessario che la polizia locale faccia una relazione, nelle more di questa relazione i vigili in questione sono stati messi in servizi interni – ha aggiunto –. Poi alla luce del risultato della relazione si potranno fare due cose: prendere provvedimenti come ad esempio la sospensione o anche arrivare a fare una denuncia, cosa da non escludere, da parte nostra all'autorità giudiziaria».

