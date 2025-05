È stato trovato morto sul sagrato del Duomo di Milano, dopo che di lui si era persa ogni traccia da venerdì. Emanuele De Maria, 35enne detenuto nel carcere di Bollate e in permesso di lavoro, venerdì aveva accoltellato un collega ed era poi fuggito. Un’aggressione che ha fatto nascere i sospetti anche per la scomparsa di una donna, anche lei dipendente dello stesso hotel milanese. Ad ora, l’ipotesi più accreditata, è che De Maria si sia tolto la vita.

Il detenuto, che lavorava a tempo indeterminato all’hotel Berna, era irreperibile dopo l'accoltellamento del suo collega. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine, la Polizia e gli agenti della locale, i Carabinieri oltre che il 118. Il corpo è coperto da un telo in attesa che vengano fatti i rilievi scientifici del caso. Il riconoscimento è avvenuto grazie ai numerosi tatuaggi che aveva sul corpo. Nelle sue tasche, gli inquirenti avrebbero trovato anche la fotocopia di un documento di riconoscimento che rimanda appunto a De Maria.

De Maria era detenuto per il femminicidio di una 23enne tunisina, avvenuto nel 2016 e commesso a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Si sospetta di lui anche per la sparizione di un'altra collega, Chamila Wijesuriyauna, la donna di 50 anni di origini cingalesi scomparsa nel pomeriggio di venerdì. I carabinieri di Milano, con l'aiuto dei vigili del fuoco, stanno continuandoa cercarla in tutto il Parco Nord di Milano. De Maria e Chamila sono stati ripresi venerdì pomeriggio mentre camminano all'interno del parco e poi l'uomo, da solo, è stato ripreso più tardi dalle immagini delle telecamere nei pressi della fermata Bignami della metropolitana.

I famigliari della donna escludono categoricamente che si possa essere trattato di un allontanamento volontario e il telefono di Chamila è stato trovato in un cestino nei pressi della fermata della metro, ma dall'apparecchio non sembrano emerse tracce utili per le ricerche.

(Unioneonline/v.f.)

