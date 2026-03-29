Milano, finisce con una Porsche contro le auto in sosta: morto 21enneLo schianto all'alba in centro città, ferite due ragazze di 19 e 20 anni
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Non ce l'ha fatta il 21enne alla guida della Porsche Spyder che all'alba si è schiantata contro alcune vetture in sosta in centro a Milano.
Il giovane era stato trasportato in codice rosso al Policlinico e sottoposto a un intervento chirurgico, ma è deceduto poco dopo.
L'incidente è avvenuto intorno alle 6 in corso di Porta Vercellina.
Nell'impatto sono rimaste ferite anche due ragazze di 19 e 20 anni, trasportate non in pericolo di vita all'ospedale Fatebenefratelli.
(Unioneonline)