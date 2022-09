Allarme questa mattina a Milano per un doppio ordigno incendiario scoperto a pochi passi dalla sede dell’agenzia viaggi Moby Tirrenia, zona piazza Missori.

A fianco all’ingresso del palazzo al civico 26 di via Larga, in cui ha sede anche il consolato libanese, un passante ha visto una fiammata alta circa un metro e mezzo e ha dato l’allarme. Un secondo ordigno è poi stato disinnescato prima che esplodesse: sull’involucro un biglietto con la scritta in arabo “scatta fra tre minuti” e un numero di telefono.

Si tratterebbe di ordigni incendiari artigianali, composti da batterie collegate da cavi e attivati con due temporizzatori.

Immediatamente transennata l’area, con intervento di artificieri, polizia e vigili del fuoco.

Indaga la sezione antiterrorismo della Digos di Milano, coordinata dal responsabile della sezione distrettuale della procura Alberto Nobili.

La matrice del presunto attentato potrebbe essere legata a questioni relative all’immigrazione: la compagnia di trasporti marittimi ha accolto sui suoi traghetti migranti in quarantena.

