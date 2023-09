Una fideiussione bancaria da 4.938 euro per restare in libertà.

La dovrà versare il richiedente asilo che vuole evitare di essere trattenuto in un centro alla frontiera in attesa dell'esito dell'iter della sua domanda di protezione.

La novità è contenuta in un decreto firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme ai colleghi Carlo Nordio (Giustizia) e Giancarlo Giorgetti (Economia) e pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

Insorge l'opposizione, che urla «vergogna» e parla di «crudeltà inumana». È il decreto Cutro dello scorso marzo ad aver spinto sulle procedure accelerate alla frontiera, con la previsione anche del trattenimento del migrante «al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato». Il richiedente asilo può essere trattenuto nel caso «non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria» e provenga da un Paese sicuro.

Il decreto di oggi ha stabilito l'entità della garanzia: quei quasi 5mila euro che devono assicurare al migrante, per il periodo massimo di trattenimento consentito (pari a 4 settimane), «la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale; della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi».

L'obiettivo del giro di vite di marzo - proseguito con la norma di oggi - è quello di dare un impulso ai rimpatri, accelerando l'esame delle richieste di asilo e arrivando all'espulsione - già alla frontiera di arrivo - per coloro che si vedono negata la domanda e provengono da un Paese inserito nella lista di quelli sicuri come ad esempio la Costa d'Avorio, seconda per arrivi quest'anno, o la Tunisia, terza. Il richiedente non entrerebbe nel sistema di accoglienza in attesa dell'iter di esame della domanda, ma resterebbe negli hotspot in stato di detenzione amministrativa. Può evitarlo, ma dovrà pagare. Allo straniero, prevede il decreto, «è dato immediato avviso della facoltà, alternativa al trattenimento, di prestazione della garanzia finanziaria».

La garanzia deve essere versata «in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi». Dovrà inoltre essere prestata «entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico». Nel caso in cui lo straniero «si allontani indebitamente - prosegue il testo - il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia finanziaria procede all'escussione della stessa».

