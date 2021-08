Era salito su un treno probabilmente a Ventimiglia per andare in Francia ma, raggiunto il tetto del locomotore, è rimasto folgorato a causa della vicinanza con la linea elettrica a 3mila volt di potenza.

La vittima è un migrante la cui identità non è stata ancora accertata, il corpo è stato recuperato.

Il convoglio della Société nationale des Chemins de fer français (Snfc) si è fermato in galleria a una manciata di chilometri da Menton-Garavan. Sul posto sono intervenuti tecnici Rfi, Vigili del fuoco, polizia scientifica e polizia ferroviaria italiana, oltre al sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, che si è detto “immensamente dispiaciuto per questa tragedia” e ha chiesto a Rfi "la presenza di un nucleo fisso di protezione aziendale per il controllo dei treni in partenza e in arrivo da Ventimiglia in collaborazione con la Polizia ferroviaria".

La circolazione dei treni è ripresa solo sulla linea in arrivo dalla Francia.

