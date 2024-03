Sarà un’Italia spaccata in due sul fronte del meteo quella delle festività pasquali.

Mentre al sud si registrerà un’ondata di caldo fuori stagione – con anche picchi di 33°C – al Nord si vedranno rovesci alternati a schiarite con temperature più fresche (massime tra 15e e 18°C in pianura.

«La linea di separazione tra il tempo quasi autunnale e quello estivo correrà più o meno tra la Bassa Toscana, l’Umbria e le Marche; a nord di questa linea immaginaria Livorno-Ancona avremo acquazzoni sparsi, a sud di questa linea troveremo temperature intorno ai 22-25°C con picchi oltre i 30°C tra Sicilia, Calabria e Puglia», spiega Andrea Garbinato, di www.iLMeteo.it.

Nel dettaglio, ancora piogge intense per le prossime ore tra Liguria di Levante e Alta Toscana, tempo molto instabile anche sul Triveneto con rovesci, neve sulle Alpi oltre i 1000 metri e acqua alta a Venezia; lungo la fascia tirrenica ci saranno momenti un po’ più variabili, altrove il tempo migliorerà anche se resterà ventoso quasi ovunque.

Da domani rimonta l’anticiclone africano verso i Balcani e parte dell’Italia: la protezione maggiore dell’alta pressione è prevista sulle regioni meridionali e su quelle adriatiche, ma la giornata sarà discreta quasi ovunque salvo rovesci frequenti sul Nord-Ovest e sulle Alpi. Venti tesi dai quadranti meridionali.

Stesso scenario di variabilità per sabato.

Per Pasqua e Pasquetta sembra che la perturbazione spagnola colpirà il Nord Italia, marginalmente la Toscana e le Marche. La stessa perturbazione però richiamerà aria calda dal Nord Africa con temperature ben oltre la media del periodo sul settore centro meridionale italiano.

Quindi: per domenica si prevedono acquazzoni al mattino su Liguria, Alpi e Triveneto localmente su Alta Toscana e resto del Nord-Ovest; dal pomeriggio piogge e rovesci si concentreranno su Alpi e Triveneto, altrove ci saranno anche delle schiarite; a sud della “linea immaginaria Livorno-Ancona”, il tempo sarà in prevalenza asciutto, soleggiato e caldo per il periodo. Per Pasquetta la situazione dovrebbe essere molto simile con acquazzoni al Centro-Nord (possibili anche su Lazio e Sardegna), alternati però a maggiori schiarite dal pomeriggio.

