La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha passato il pomeriggio visitando, con una piccolissima delegazione, i paesi del Forlivese e del Ravennate, particolarmente colpiti dall'alluvione.

La premier ha lasciato con un giorno di anticipo il summit del G7 in Giappone perché, ha detto, «la mi coscienza mi impone di tornare».

Dopo essere atterrata all'aeroporto di Rimini si è spostata in macchina, per vedere i danni provocati dall'alluvione.

Intanto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, ha parlato del disastro a Mezz’ora in più: «L'allarme c'è stato, c'è stata un'azione di prevenzione, le scuole sono state chiuse. Ma è successo l'imponderabile», ha sottolineato, aggiungendo che di fronte al cambiamento climatico in atto, «dobbiamo essere pronti per gli allarmi». Secondo il ministro anche i cittadini devono essere «più consapevoli».

