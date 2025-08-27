Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, con il supporto dei colleghi delle province di Pisa e Firenze, hanno dato il via a una vasta operazione antidroga che ha portato all’esecuzione di 15 misure cautelari. L’azione, denominata “Garibaldi”, ha impegnato oltre 150 militari, affiancati da reparti speciali dell’Arma, unità cinofile e un elicottero del Nucleo di Pisa.

Nel mirino degli investigatori è finita una rete di spaccio radicata nella zona di piazza Garibaldi a Livorno, attiva giorno e notte e capace di generare un giro d’affari di circa 1.000 euro al giorno. Le indagini, coordinate dalla Procura di Livorno e condotte attraverso appostamenti, pedinamenti e sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di documentare un’attività di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti che coinvolgeva decine di persone.

Oltre ai 15 indagati colpiti da misura cautelare, altri 38 sono stati raggiunti da decreti di perquisizione. Tra questi, 22 risultano irregolari sul territorio nazionale: per loro è stata avviata la procedura di espulsione.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata dai Carabinieri alle ore 10 presso il Comando Provinciale di Livorno.

(Unioneonline/Fr.Me.)

