Un maxi incendio di sterpaglie è divampato questo pomeriggio a Roma al pratone di Torre Spaccata e quattro soccorritori, un vigile del fuoco e tre operatori della protezione civile, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso per le ustioni riportate.

L’incendio di sterpaglie si è sviluppato nella zona di Cinecittà Est/Torre Spaccata. I quattro soccorritori sono in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

«Un collega in particolare, dei vigili del fuoco, portato al Sant'Eugenio è più in difficoltà, ma i medici ci dicono che non ci sono prossimi pericoli, però stiamo aspettando delle valutazioni anche da parte loro», spiega Massimo La Pietra, direttore della protezione civile del Lazio.

«L'intera Amministrazione capitolina - si legge in una nota del Campidoglio - si stringe intorno ai volontari e al vigile del fuoco feriti e ringrazia tutti gli uomini e le donne che ogni giorno si impegnano a garantire la sicurezza dei cittadini mettendo a rischio la loro stessa vita».

L’incendio è praticamente finito, «è bruciato tutto quello che poteva bruciare», ha detto il direttore regionale della protezione civile. «Ora le squadre stanno facendo le operazioni di bonifica».

(Unioneonline/L)

