Ora che siamo usciti dalla pandemia è il momento di cogliere “l'occasione di modernizzare il Paese”.

E’ il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato inaugurando l’anno accademico all’università Bicocca di Milano, dopo aver partecipato alla cerimonia conclusiva di Youth4Climate sempre nel capoluogo lombardo.

"Le università devono raccogliere la sfida della modernità – ha detto il Capo dello Stato -. Siamo usciti dalla fase acuta della pandemia. Stiamo uscendo da questa esperienza, ed è il momento di cogliere l'occasione, grazie alle grandi risorse disponibili e alla riflessione globale che si è svolta in tutto il mondo, per modernizzare il nostro Paese. Le università sono chiamate a dare un contributo a questo scopo".

Quindi l’auspicio: "L'ampiezza dell'offerta formativa non abbia limiti e raggiunga e consenta a tutti la possibilità di studi universitari, non solo perché il nostro Paese deve ampliare la percentuale dei suoi laureati ma anche perché la possibilità offerta a tutti di poter accedere agli studi universitari consentirà al nostro Paese di far esprimere talenti che altrimenti resterebbero inespressi, con danno grave per il nostro Paese e per l'intera nostra società".

Ad accoglierlo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la rettrice dell'università milanese, Giovanna Iannantuoni e il prefetto di Milano, Renato Saccone. È la prima volta che un presidente della Repubblica visita l'ateneo milanese nella sua giovane storia.

