"Consentitemi in questa ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità, di esprimervi fervidi auguri per il Natale, per il Nuovo Anno e per il futuro. A tutti Voi e alle Vostre famiglie".

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento alla Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo, ne approfitta per ribadire ancora una volta la sua ferma decisione di lasciare il Quirinale allo scadere del mandato e di non accettare proposte di rielezione.

Grande la commozione quando il Capo dello Stato ha consegnato l'onorificenza di Gran Croce d'Onore dell'Ordine della Stella d'Italia alla memoria dell'Ambasciatore Luca Attanasio, ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel febbraio 2021. In sala c’era tutta la famiglia: la moglie Zakia Seddiki, la figlia Sofia, il padre Salvatore, la sorella Maria, oltre al ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio.

"Vivere in pace è diritto di ogni persona, la collaborazione è lo strumento – ha scandito Mattarella -. Questi valori sono i valori del popolo italiano. Grazie del contributo prezioso che fornite alla vita nazionale. È una attività, la vostra, esposta talvolta ai rischi più gravi. Desidero, in questa sede, fare memoria dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso - insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo - nella Repubblica Democratica del Congo. Un esempio di chi aveva messo la propria italianità a servizio della causa dell'umanità".

Quindi la sua visione del ruolo dell’Unione europea nel mondo: "Usa e Ue si troveranno sempre fianco a fianco, e ora che gli Stati Uniti spostano il loro baricentro verso il Pacifico si impone una responsabilità sempre più diretta dell'Europa – ha aggiunto -. La Ue è chiamata a avere un ruolo più rilevante nella strategia della Nato. Sono convinto che la Ue saprà essere efficace nel perseguire questo obiettivo. La pandemia ha posto in luce la vitalità e il valore aggiunto della Ue, e messo a frutto comune le risorse e con next generation l'Ue è riuscita a costruire un'articolata risposta agli effetti devastanti della pandemia".

Al presidente sono stati tributati una vera e propria standing ovation e un lungo applauso.

