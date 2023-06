Con la deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella, sono iniziate le celebrazioni per il 77° anniversario della Repubblica. Presenti le più alte cariche: la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i vertici militari e delle forze di polizia.

«La comunità nazionale, la patria, alla fine è questo: una dimensione di sacrifici che si compiono insieme per chi l'ha fatta prima di noi e per noi che lo facciamo verso gli altri», ha detto Giorgia Meloni, al suo primo 2 giugno da presidente del Consiglio.

Sul Vittoriano il consueto sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale ha disegnato un enorme Tricolore sul cielo della Capitale.

Il presidente della Repubblica, passati in rassegna i reparti schierati, può assistere alla parata militare ai Fori Imperiali, che prende il via alle 10 in una piazza Venezia affollata di gente accorsa a seguire la manifestazione.

Alla parata sfilano 5.500 tra militari e civili. In apertura i sindaci con la fascia tricolore, poi il soprano Eleonora Buratto che intona l’inno d’Italia. Il settore di apertura vede la presenza, tra gli altri, delle bandiere delle forze armate e della Guardia di finanza, dei Gonfaloni di Regioni, Province e Comuni italiani, dei labari delle Associazioni combattentistiche e d'Arma e le bandiere Onu, Nato, Ue e quelle degli organismi multinazionali in cui operano le forze armate.

La rassegna è strutturata in 10 settori che vedono la partecipazione di tutte le componenti dello Stato: personale militare e civile, Corpi armati e non armati dello Stato, Bandiere e Stendardi, Bande e Fanfare militari. Oltre al sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale previsto anche il passaggio di elicotteri, velivoli e mezzi pesanti.

In occasione della festa sono arrivate anche le congratulazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «Congratulazioni a Giorgia Meloni e al popolo italiano per la Festa della Repubblica Italiana. Apprezziamo la solidarietà e il pieno supporto dell'Italia nella difesa della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. Oggi l'Ucraina lotta per i valori europei di democrazia e libertà, che condividiamo con il popolo italiano. Insieme raggiungeremo il nostro obiettivo comune: una pace giusta e sostenibile in Europa e nel mondo!», ha scritto su Twitter.

