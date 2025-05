Un sub che stava lavorando al recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello (Palermo) la notte del 19 agosto è morto nel corso di un'immersione. Non si conoscono ancora le cause del decesso. La vittima avrebbe 39 anni.

Sono iniziate da un paio di giorni le operazioni di recupero dello yacht del miliardario britannico Mike Lynch, si stimano un paio di settimane di tempo per riportare il veliero in superficie con la Hebo Lift 10, la nave gru da 5.695 tonnellate lorde, una delle più potenti d'Europa, e la sua gemella Hebo Lift 2.

Lo yacht, è stato spiegato, verrà accuratamente riposizionato in posizione verticale e riportato in superficie, con l'acqua di mare pompata fuori all'interno di un'area di contenimento dell'inquinamento prima di essere successivamente trasferito in porto.

Il Bayesian è affondato mentre era in rada a Porticello: a bordo c’erano 22 persone, 7 i morti tra cui Mike Lynch e la figlia 18enne.

