E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto Festività, varato dal governo Draghi per contenere la nuova ondata di contagi provocata dalla variante Omicron.

Mascherine, vaccini, Green pass base e rafforzato, tutti i chiarimenti sulle nuove regole previste dal provvedimento.

Mascherina all’aperto

Ora è obbligatoria anche in zona bianca. In tutta Italia va indossata sempre, fino al 31 gennaio.

Dove usare le Ffp2

La mascherina Ffp2, ad alto potere filtrante, è obbligatoria al cinema, al teatro, negli stadi, nei palazzetti sportivi e su tutti i mezzi pubblici, anche quelli del Tpl (quindi bus e metropolitane).

Green pass rafforzato

E’ quello che non si può ottenere col tampone negativo, ma solo tramite vaccinazione o guarigione dal virus. E’ stato esteso a diverse attività e ora è obbligatorio per: bar e ristoranti (anche per la semplice consumazione di un caffè al banco), cinema, stadi e palazzetti sportivi, teatri, musei e mostre, palestre e piscine al chiuso, sport di squadra al chiuso e spogliatoi, centri termali e centri benessere, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (esclusi quelli per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, corsi di formazione in presenza.

Sono esentati i minori al di sotto dei 12 anni e coloro che hanno un’esenzione del medico dalla vaccinazione.

Cinema, teatri, stadi ed eventi sportivi

E’ vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Feste e discoteche

Chiusi fino al 31 gennaio locali da ballo e discoteche. Vietati eventi e feste all’aperto e nei locali pubblici.

Rsa

Per entrare come visitatori nelle Rsa basta il Green pass rafforzato se è stata effettuata la dose booster. In alternativa, serve il Green pass rafforzato più l’esito negativo di un tampone.

Durata del Green pass rafforzato

Al momento dura nove mesi, dal primo febbraio durerà sei mesi dall’ultima dose di vaccino somministrata o dalla date di avvenuta guarigione.

Terza dose

Non più dopo 5 mesi dalla seconda somministrazione, ma dopo 4. Dose booster estesa anche a tutti i 16-17enni e ai 12-15enni fragili.

Le regole per i viaggi in Ue

Per i vaccinati serve anche un tampone negativo. Per i non vaccinati oltre al tampone scatta una quarantena di cinque giorni.

Scuola

Niente vacanze prolungate, si rientra subito e il governo ha messo a disposizione 9 milioni per uno screening straordinario.

Obbligo vaccinale

Resta per le categorie per cui era già previsto: personale sanitario e delle Rsa, forze dell’ordine e personale scolastico. Si pensava di estenderlo alla Pubblica amministrazione o a tutti i lavoratori a contatto con il pubblico, ma la decisione è stata rinviata alle prossime settimane.

