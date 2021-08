Piovono dal cielo mascherine chirurgiche, sulla spiaggia e in mare.

Succede in Calabria, in diverse località della costa.

Un elicottero che vola basso lancia dal cielo le mascherine con tanto di “santino” elettorale di Leo Battaglia, candidato leghista. “Omaggio della Lega, vota Leo Battaglia”, si legge.

Entrambi i regali – mascherina e bigliettino - sono custoditi in una bustina in cellophane, e molti di essi vanno a finire in mare. Inquinando.

Stessa cosa accade a Trebisacce, sempre in Calabria, intorno alle 12 nella mattina di Ferragosto. Lo racconta Nicola Lavitola sul suo profilo Facebook: "Un elicottero che procedeva in direzione Taranto lanciava buste di plastica con dentro mascherine e manifesti elettorali della Lega Salvini. L’elicottero volava basso, sicuramente al di sotto dei 150 metri, mettendo in pericolo la presenza di tutte le persone presenti sul litorale. Le buste (rigorosamente di plastica) lanciate in grandi quantità. Metà finivano in mare. Ho denunciato alla Guardia costiera e alla Guardia di Finanza".

Poi arriva anche il commento di Luigi De Magistris, candidato alla presidenza della Regione: "Questa mattina, domenica di Ferragosto, nell'Alto Jonio cosentino, un elicottero a bassa quota vola sulle spiagge e scarica in mare e in spiaggia bustine di plastica contenenti una mascherina chirurgica con la scritta 'Lega Salvini, Leo Battaglia' e il simbolo della Lega. Azioni ripetute a Marina di Albidona, Trebisacce, Rossano-Corigliano, Villapiana e altri comuni. Una vergogna".

Il protagonista si difende così: “Le mascherine che non sono state raccolte dai bagnanti sono state prese da una squadra di miei amici che hanno provveduto e stanno provvedendo a raccogliere per donarle ad altre persone. Quindi non vi è nessun inquinamento".

