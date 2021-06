Ancora due settimane con l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. La data chiave in cui potrebbe scattare lo stop è quella di lunedì 5 luglio, ma è al vaglio l’ipotesi che l’obbligo cada quando tutta l’Italia diventerà bianca, dunque lunedì 28 giugno, giorno in cui anche la Valle d’Aosta abbandonerà la zona gialla.

Mentre sale il pressing delle Regioni e di quasi tutti i partiti della maggioranza, si attende il parere chiesto dal ministro della Salute Roberto Speranza al Cts, che dovrebbe esprimersi la prossima settimana.

La data sullo stop sarà calcolata anche in base alla percentuale di popolazione vaccinata, tenendo conto delle somministrazioni sia per la prima che per la seconda dose.

Togliendo la mascherina, bisognerà comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti. Il dispositivo andrà sempre tenuto almeno in tasca, in modo da poterlo indossare nei luoghi a maggior rischio di assembramento.

I timori insomma non mancano, soprattutto per via della diffusione della variante Delta, considerando che i vaccinati solo con prima dose non sono abbastanza protetti dalla mutazione indiana.

Dubbi a parte, si va ormai verso la caduta di una delle ultime restrizioni anti-Covid. Ancora una o due settimane, a breve arriverà comunque il pronunciamento del Cts.

