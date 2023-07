La Sardegna ha il mare più pulito d’Italia, preceduta solo dalla Puglia.

Lo certificano le analisi microbiologiche condotte nel corso di quattro anni (2019-2022) dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, la rete che coordina le varie Agenzie regionali per l'ambiente presenti sul territorio nazionale.

Come detto la Puglia è in cima alla classifica, per il terzo anno consecutivo, per qualità delle acque di balneazione (giudicate eccellenti per il 99,8%), seguita appunto dall’Isola (99,3%) e poi da Toscana (98,6%) e Molise (98,5%).

Sono stati più di 30mila i campionamenti effettuati nel 2022 nell'intero Paese per valutare la qualità delle acque di balneazione dal punto di vista sanitario.

