È di otto morti e quattro dispersi, fra questi ultimi anche due bambini, il terribile bilancio, al momento ancora provvisorio, dell’ondata di maltempo che nella notte si è abbattuta sulle Marche. È quanto ha comunicato la prefettura di Ancona alla sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile.

Le vittime nella provincia di Ancona, e in particolare a Ostra, Trecastelli e Barbara. In quest'ultimo comune risultavano dispersi anche una mamma col figlioletto di otto anni: la donna è stata tratta in salvo mentre sono in corso le ricerche del piccolo. Secondo quanto ricostruito al momento dai soccorritori, lei sarebbe riuscita a lasciare l'auto con il bambino in braccio ma sarebbe poi stata nuovamente travolta.

Un’altra vittima si è registrata a Bettolelle, frazione del comune di Senigallia, dove il corpo di un uomo è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto. Tratta in salvo dai vigili del fuoco un’altra persona che aveva cercato riparo su un albero.

Lo scenario è devastante: case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena che minacciano anche i comuni costieri.

I SOCCORSI – La piena del fiume Misa tiene in apprensione la città, già colpita dall'alluvione nel 2014.

Salvate nella notte dai soccorritori decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi. Più di 150 gli interventi effettuati

“Il pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia sta accogliendo persone in stato di choc e ipotermia, che sono state soccorse e trasportate fuori dalle loro abitazioni, dove erano bloccate dall’acqua” le parole dell’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini. Ci sono poi feriti trasportati negli ospedali “di Jesi e Fano”.

"NESSUNO CI AVEVA AVVERTITI” – "È una situazione apocalittica, una cosa che in tanti anni non ho mai visto”, le parole a Rainews24 del sindaco di Castelleone di Suasa, Carlo Manfredi. “Piante e alberi trasportati come fuscelli”. Manfredi ha confermato quello che anche altri sindaci del territorio hanno sottolineato in queste ore: “L'allerta meteo era gialla per le zone appenniniche e del Pesarese e del Fabrianese, un’allerta normale. Ma la portata non era assolutamente prevista. Non è stata tanta l'acqua caduta sul nostro territorio ma quello che il torrente Meola ha portato giù dal monte. Il problema sono terra e fango venuti giù dall'Appennino”.

CADUTA LA PIOGGIA DI SEI MESI – Secondo una prima analisi degli esperti di Meteo.It sulla regione è caduta in un pomeriggio la pioggia di sei mesi: il sistema temporalesco è nato a ovest della Sardegna, ha attraversato il Tirreno e ha preso energia sul mare caldissimo.

"Sono i cambiamenti climatici in atto, con l'eredità della caldissima estate 2022 che, a causa del mare caldo, lascia una possibilità di nubifragi intensi per almeno un altro mese. La stagione meteorologica”, si legge sul sito specializzato, “finirà ufficialmente domani con l'arrivo di venti fortissimi, maltempo e un crollo termico diffuso. Ma come visto ieri il rischio nubifragi estivi, a causa del calore accumulato, ci accompagnerà ancora per settimane".

Piogge e temporali hanno provocato disagi e problemi anche nella zona dell'Aretino, in Toscana, dove una quarantina di famiglie è rimasta senza luce né acqua.

(Unioneonline/EF)

***

LE IMMAGINI:

Un intervento dei Vigili del fuoco a Senigallia (Foto Vigili del Fuoco) La piazza di Cantiano allagata (Foto via Ansa) Le strade allagate per l'ondata di piena del Misa a Senigallia (Ansa) Le strade allagate per l'ondata di piena del Misa a causa delle forti piogge a Senigallia (Ansa) Le strade a Senigallia (Ansa) L'intervento delle squadre dei Cigili del Fuoco (Foto Vigili del Fuoco) Intervento dei Vigili del Fuoco a Senigallia (Foto Vigili del fuoco) Vigili del fuoco in azione a Senigallia (Foto Vigili del Fuoco) Strade allagate a Senigallia (Foto Vigili del Fuoco) Vigili del Fuoco in azione a Senigallia (Foto Vigili del Fuoco) Il passaggio di piena del fiume Misa a Senigallia (Foto via Ansa) La piazza di Cantiano (Foto via Ansa)

LEGGI ANCHE:

© Riproduzione riservata