Mangiano torta alla marijuana e finiscono in ospedale. Succede a Verano Brianza (Monza).

Una coppia di fidanzati, entrambi 21 anni, avevano preparato il dolce inserendo nell’impasto un grosso quantitativo di marijuana. Avevano scaricato la ricetta da qualche sito web. Hanno invitato a casa tre amici per mangiarla accompagnandola con bevande alcoliche.

Risultato: dopo un’ora circa i cinque hanno dovuto chiamare il 118 a causa di forti allucinazioni e malori incessanti, una delle due ragazze era quasi priva di conoscenza. Sul posto anche i carabinieri, davanti a cui i giovani hanno ammesso le loro responsabilità.

All'interno dell'appartamento è stata poi trovata altra sostanza stupefacente e il resto della torta, custodita all'interno del frigorifero e pronta per la colazione del giorno dopo.

Per fortuna tutti e cinque sono stati dimessi senza particolari problemi. La coppia di giovani “chef” è stata deferita per detenzione ai fini di spaccio, per gli altri tre è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntori.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata