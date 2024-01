Due giovani sono finiti in ospedale di Asiago (Vicenza) dopo aver mangiato dei dolci all’hashish. Secondo una prima ricostruzione i minori si trovavano a scuola. Durante la ricreazione sarebbero usciti dall’istituto per consumare i muffin, preparati da un amico in comune con l’aggiunta di scaglie di droga.

La coppia di amici, forse ignara dell’ingrediente extra, hanno iniziato a sentirsi male e ad accusare alcuni sintomi, tra cui la tachicardia. Immediata la chiamata ai soccorsi e il ricovero degli studenti. I medici hanno notato subito che non si trattava di una semplice intossicazione alimentare ma di uno stato alterato, su cui stanno svolgendo accertamenti tossicologici.

Sull’accaduto indagano i carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza).

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata