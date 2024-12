Incendio nella stanza di una Rsa a Genzano, vicino a Roma: un uomo di 76 anni è morto per le gravi ustioni riportate.

Il rogo, secondo le prime indagini di vigili del fuoco e carabinieri, è divampato intorno alle 17.30 nella residenza sanitaria assistenziale dell'istituto San Giovanni di Dio in via Fatebenefratelli. L’uomo si sarebbe dato fuoco, accidentalmente, con un accendino. A quanto ricostruito dagli investigatori, stava maneggiando un accendino - non è chiaro se per accendere una sigaretta - quando ha preso fuoco il pigiama che indossava. Le fiamme si sono estese anche al cuscino del letto su cui era sdraiato. Inutili i soccorsi.

Illesi gli altri due pazienti che erano nella camera con lui.

Il 76enne era ricoverato nella struttura da tempo per problemi sia fisici che psichici. Sul corpo verrà effettuata l'autopsia. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri per fare piena luce sull'accaduto.

